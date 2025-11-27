天氣冷「急重症病患增」！ 醫籲：胸悶、呼吸不適快看病

急診醫師透露，這幾天急重症病人增加不少。（示意圖／報系資料照）

受東北季風影響，近日全台清晨低溫15、16度，有急診醫師透露，這幾天急重症病人增加不少，加護病房一度待床6位，而上午就連續有病人因跌倒骨折，還有年僅50歲的患者OHCA（到院前心肺功能停止）。醫師特別發文提醒，天氣變冷，大家起床後一定要多穿衣物保暖，若有胸悶、呼吸不適等問題，應盡快去看醫生。

一名在急診界工作20年的男醫師，26日在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文表示，最近天氣變冷，雖然病患還沒有到爆多的程度，但急重症的病人卻明顯增加，「加護病房一度待床到6位」。

急診醫師指出，當天一大早到院的病患，有的是清晨跌倒，急診室連續來了2位跌倒導致左腳踝骨折的病人，「為了好記，就叫腳踝一號跟腳踝二號。」未料幫他們檢查到一半，檢傷護理師又突然廣播出現2位OHCA的病患，其中一人才50歲，另一人也只有56歲而已，「年紀跟我差不多啊⋯⋯⋯⋯聽得我腳底發冷⋯⋯。」

急診醫師提醒，最近降溫有感，天氣冷大家還是要穿暖一些，如果出現胸悶不舒服、呼吸不適等症狀，務必儘速就醫，避免發生不幸，他也盼望「當然，最好是看門診，不要看急診啦⋯⋯。」

中央氣象署指出，今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多、有雨；29日（週六）早晚低溫下探14度，白天各地氣溫回升；但12月1日（下週一）起東北季風再度增強，北部及宜蘭地區天氣稍涼，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都會出現局部短暫雨。

