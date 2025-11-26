天氣冷！「1限定蔬菜」喊價貴 菜販曝挑選秘訣：半斤就能煮兩餐火鍋

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日降溫有感，正適合吃火鍋。對此，菜販廖炯程就透露，茼蒿這個天冷季節限定蔬菜，此時喊價都不便宜，但是買個半斤就可以炒一大盤，或是煮兩餐火鍋，並分享了茼蒿的清洗及挑選秘訣。

廖炯程表示，最近剛出來的茼蒿特別嬌貴，一斤都要80塊以上，透露這是一種看天氣賣的菜，天氣越冷賣得越快，包含茼蒿、 A菜、大陸妹、A菜心都是菊科的冷氣團植物，天氣越冷越長得好，完全符合火鍋時節的最佳菜色。

廖炯程指出，市場說的茼蒿是大葉茼蒿，還有一種裂葉的叫山茼蒿，因為都是菊科的作物，所以有個很雅的名稱叫「春菊」，不過它原本不是拿來吃的，而是歐洲貴族用來裝飾庭園的觀葉植物，傳到中國後，遇到一群「什麼都敢吃」的民族，畢竟權貴員外家中養這麼多食客，吟詩作對的，發發酒瘋、吃吃景觀植物，也是很平凡的事。

有客人問「昨天買的茼蒿吃起來苦苦的，是農藥嗎？」廖炯程解釋，「不是農藥，是天氣讓它走心了」，指出茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，日照一多、氣溫一熱，就會把苦味物質整個buff開到最大，所以天氣反覆、早晚溫差大，就容易吃到苦味版本的茼蒿。

廖炯程也列出數據，表示根據農業藥物毒物試驗所《108年監測報告》指出，茼蒿農藥合格率100％；《109 年》則是合格率90％。其實是因為茼蒿味道特殊、昆蟲不愛，比起菠菜、蕹菜這類葉菜，茼蒿反而比較不容易被咬，因此農藥使用量相對低。

廖炯程也提醒，茼蒿葉子很薄、很脆，不要開強水柱沖，而是清水輕沖，然後再浸泡1–2分鐘即可。至於挑選撇步，則記住選葉面沒枯黃、乾扁、水傷；葉片越肥厚越好；切口不要過度氧化，以及水傷越多代表「經手越多次」、「被盤來盤去」。

