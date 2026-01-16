天氣劇變時間曝「濕冷感十足」 粉專：凍到下周末

近日天氣回溫，氣象粉專提醒民眾把握周末溫暖的天氣，因為下周冷氣團訊號非常明確，且水氣較多，濕冷機率很高。下周一（19日）冷空氣開始南下，北台灣氣溫下降，北部及宜蘭有陣雨；下周二（20日）起冷氣團南侵，水氣仍多，北部下探12度，濕冷感十足，且會一路影響至下周末。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，濕冷的冷氣團將在周末過後襲台，今天至周日（18日）回暖，各地舒適偏暖；西半部天氣穩定，東半部有短暫陣雨。

粉專表示，下周一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨的天氣，氣溫也會下降；中南部這時候感受還不明顯。下周二起冷氣團全面南侵，水氣仍多，北部、東半部低溫下探12至14度，陣雨不斷，濕冷感十足；中南部降雨機率低，但仍以陰冷為主。

粉專指出，冷氣團預計將一路影響到下周末，冷的時間可能又會非常長，提醒民眾做好準備。

中央氣象署也表示，下周二起強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，24、25日冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

