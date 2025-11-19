天氣又濕又冷 特力屋教你三招打造不潮濕的家

台灣這幾週天氣忽冷忽熱、雨又不停，不少人都覺得家裡變得又悶又濕，連空氣都像蒙上了一層霧。正值秋冬空污高峰，PM2.5也跟著飆升，讓過敏兒、長輩族群特別有感。看準民眾對「防潮、抗霉、改善空氣品質」的需求，家居品牌特力屋整理出一份「居家防潮抗空汙懶人包」，從建材、軟裝到家電三面向著手，教大家如何把家打造成更舒服的生活空間。

此外，近期政府普發一萬元陸續入帳，特力屋也同步推出加碼優惠，希望讓民眾趁這波「安家基金」，替家裡來一波升級。

從牆面到紗窗：把潮氣、髒空氣擋在外面

許多住在靠山、靠河或濕氣較重區域的民眾，都遇過牆壁起泡、發霉的困擾。特力屋建議，有粉刷需求時可以選用具「防霉抗菌」的乳膠漆，或使用能調節濕氣的「礦物塗料」，讓牆面本身就變成防潮幫手。

而空污問題更是秋冬的大敵，不少家庭尤其是有嬰幼兒或過敏體質成員，會選擇升級「防霾紗窗」。透過特殊紗線及靜電技術，可阻擋戶外細懸浮微粒、二手菸及各種髒空氣，讓開窗通風時也能安心。

窗簾是家中最容易忽略的「空氣調節器」

除了牆面，窗簾其實也是防潮與調節溫度的關鍵。布質窗簾可阻隔冷空氣、提升室內溫度，也能透過材質、花色營造更舒服的居家氛圍。

喜歡簡約風的人可以選擇抗潮性佳的木質百葉窗，而最受新手爸媽、小家庭喜愛的蜂巢簾，因為具備隔熱、遮光、抗噪功能，又不容易藏灰塵，幾乎適用於任何空間。

窗簾同時也是改變家中風格最快速、最有感的方式，適合打算趁年末替家「微整形」一下的族群。

家電升級最有感：除濕機、空氣清淨機是標配

談到防潮，台灣家庭最不可或缺的當然是除濕機。特力屋提醒，除濕機要放在房間中央才有效，運轉時不要讓門窗敞開，也不要在出風口覆蓋衣物，以免造成危險。

空氣清淨機更是秋冬必備，能過濾PM2.5、塵蟎、花粉等過敏原，也能吸附甲醛與臭氧等有害物質，改善室內空氣品質。

至於一年四季都偏潮溼的衛浴空間，近年最受好評的則是「涼暖風換氣乾燥機」。集抽風、換氣、暖房於一機，冬天洗澡不再冷到發抖，夏天也能快速把濕氣排掉，對有長者或嬰幼兒的家庭來說尤其實用，常被使用者稱為「裝了最不後悔的家電」。