天氣回暖了！明起「白天高溫20度以上」 南部接近30度

天氣要回暖了！中央氣象署預報，明（10）日起氣溫持續回升、各地多雲到晴，13日到15日氣溫會再回升，各地晴到多雲，白天溫度會再更高，各地約22-27度。





直到除夕，會有另一波東北季風接力，預計影響至初三；另外，氣象署也提醒中南部，這週要注意日夜溫差大。



氣象署預報員曾昭誠表示，明氣溫續回升、各地多雲到晴，白天溫度約20-25度，南部溫度會再高，可達25度以上。



曾昭誠強調「這波冷空氣低溫影響不明顯！」，週三（11日）到週四（12日）清晨會有鋒面通過、東北季風增強，主要影響北部、宜蘭地區，溫度略降，白天約降至20度；其餘地區白天約20-25度、早晚約15-18度。



曾指出，12日上午起，各地氣溫會再回升，早晚仍偏涼，這天偏東風，只有東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。



13日到小年夜（下週日）各地天氣多為晴到多雲，氣溫還會再回升，各地約22-27度，南部地區可能會接近30度，「相對來說滿溫暖的。」



至於春節連假的天氣，氣象署說，除夕（下週一）時有新鋒面通過、屆時東北季風增強，預估這波冷空氣會影響到初三，北部、宜蘭氣溫會稍降，除夕白天溫度降至約20度。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。





