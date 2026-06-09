天氣回暖小心蛇吻 新北動保處備抗蛇毒血清供緊急調度救毛孩

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

夏季將至，近日氣溫逐漸回暖，蛇類活動也明顯增加。新北市政府動物保護防疫處提醒，前往郊區、河濱或山區步道活動時，除須繫好牽繩，注意自身安全，也要特別留意家中毛寶貝，誤觸蛇類的風險。若不慎遭毒蛇咬傷，可能在短時間內出現腫脹、出血、休克等症狀，嚴重時甚至危及生命。飼主應立即尋求專業的動物醫院協助，若經診斷需施打抗蛇毒血清，動物醫院可撥1999向動物保護防疫處申請調度急救。

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動保處表示，台灣常見具毒性的蛇類包括龜殼花、眼鏡蛇、青竹絲及雨傘節等。每年春夏交替期間，皆為蛇咬傷案件高峰期，尤其毛寶貝好奇心強，喜歡穿梭草叢探索，常有飼主帶毛寶貝外出散步、露營或登山時，因未注意周邊環境，導致毛寶貝遭蛇咬的案例。若飼主發現毛寶貝突然哀鳴、局部快速腫脹等症狀，應立即送往動物醫院救治，以免延誤黃金治療時間。

動保處表示，日前1名飼主帶著愛犬「塊塊」，前往新北山區步道散步，返家後卻發現「塊塊」，出現血尿、精神不振等症狀。飼主見狀立即送往動物醫院治療，獸醫師問診及檢查，發現「塊塊」頭部已有明顯腫脹及出血反應，研判是遭出血性毒蛇咬傷。動物醫院隨即向新北市動保處申請調度抗蛇毒血清。所幸在施打血清後，「塊塊」症狀明顯改善，經數日後續觀察與治療，已順利康復。

新北市動保處表示，由於蛇咬案例為偶發型，而且抗蛇毒血清有使用期效，並非每間動物醫院都會常備。因此，透過獸醫師全聯會向疾管署採購，儲備出血性及神經性2種抗蛇毒血清，可供轄內動物醫院在緊急情況下，臨時調度使用，以爭取治療時效。

但因抗蛇毒血清為處方藥品，無法直接提供給民眾使用，需經獸醫師進行診療與評估，判斷所需使用的抗蛇毒血清種類後，申請調度血清施打。若有疑問除向動物醫院諮詢，也可撥打24小時1959動保專線。提醒飼主，到郊外活動時一定要提高警覺，以降低蛇咬風險，讓毛寶貝能安心健康的度過春夏季節。

照片來源：新北市府提供

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