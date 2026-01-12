天氣回暖！醫師籲「日夜溫差大」6族群更應提高警覺

今天（12日）大陸冷氣團減弱，但各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，對此胸腔暨重症科醫師黃軒呼籲民眾，應重視日夜溫差的問題，若因氣溫回升就開始對防寒保暖鬆懈，反而更危險。

醫師黃軒在臉書專頁發文，表示近來氣溫回升，很多人都覺得回暖，開始對防寒保暖鬆懈，覺得只是早晚冷、撐一下就好，但其實「早上輻射冷凍」、「中午快速回溫」造成的溫差變化，同樣會對威脅健康，在臨床現場，醫師最怕的，從來不是單純的「低溫」，而是短時間內，產生最大溫差。

廣告 廣告

醫師黃軒指出，溫差其實是在考驗「自律神經」，會導致交感神經瞬間暴衝、血管急速收縮、血壓短時間飆升、心臟負荷突然加重等反應，這些反應本來是為了保命，但在某些人身上，卻會變成壓垮系統的最後一根稻草。醫師黃軒說明，心臟和腦最容易出事的原因和三關鍵有關：

血流突然變慢或變急。

血管瞬間收縮。

血壓快速震盪。

研究發現，氣溫短時間下降或劇烈波動，和心肌梗塞、心律不整、腦中風、猝死等事件明顯相關，而且不是只有老人或慢性病患者才有風險；洗澡是溫差最集中的「高風險時刻」，很多冬天的悲劇，都發生在浴室，建議六族群都應提高警覺：

高血壓（即使吃藥控制中）。

心血管病史。

糖尿病。

抽菸。

長期熬夜、壓力大。

最近身體「怪怪的」但說不上來。

醫師黃軒亦提到，真正的保暖不只是穿多，而是得降低溫差衝擊：

起床前，先在被窩坐 1～2分鐘。

浴室先預熱，再進去洗。

洗澡水溫「溫熱就好」，不要燙。

出門前加外套，不要直接衝冷風。

頭、脖子、腳，三個地方一定要顧。

撰稿：吳怡萱





