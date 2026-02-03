天氣回暖！明起中南部高溫上看30度 週末恐有強烈大陸冷氣團來襲

台北市 / 武廷融 綜合報導

本週好天氣！中央氣象署表示，今(3)日白天起大陸冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，氣溫稍回升。而從明(4)日起至週五氣溫回升，中南部高溫有望來到21至29度，北部、東半部及澎湖19至24度，金門18至19度，馬祖14至16度。氣象署也提醒，週六恐有強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣將明顯轉冷。

氣象署表示，今日清晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，不過白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及台東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。好天氣將一直持續到週五，且中南部高溫有望達到近30度，北部、東半部及澎湖高溫也會來到19至24度，金門18至19度，馬祖14至16度，日夜溫差大。

氣象署指出，週六將有鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及宜蘭低溫約11至14度，南部、花東及澎湖14至16度，金門10度，馬祖9度。

