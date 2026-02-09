天氣太冷「先用吹風機烘被再睡」？消防員示警：賭命的行為

寒流來襲，天氣冷颼颼，不少民眾會用吹風機烘被，對此消防員示警，這個看似享受的動作，實際上等同於在床上放了一顆隨時會引爆的燃燒彈，呼籲民眾不要拿吹風機充當烘被機，用完後一定要拔掉插頭，並放在耐熱的桌面上冷卻，以免發生意外。

「消防神主牌」在臉書發文，表示很多人習慣坐在床上吹頭髮，吹完就順手將吹風機丟在床上；更有怕冷的人，會把吹風機伸進被窩裡烘被，對此「消防神主牌」示警，這個看似享受的動作，實際上等同於在床上放了一顆隨時會引爆的燃燒彈，每年冬天，都有人因為這個壞習慣，而把整間臥室燒得精光。

「消防神主牌」說明，吹風機的原理很簡單，是靠後面的風扇吸入冷空氣，經過發熱線圈吹出熱風，因此必須保持呼吸順暢才能散熱；若是把還沒冷卻的吹風機丟在柔軟的床上，或是直接塞進棉被裡，床單、棉被會瞬間堵住後面的進氣口，而內部的發熱線圈因為沒有風帶走熱量，溫度會直線飆升，只要短短幾十秒，高溫就能燒融塑膠外殼，甚至噴出火花，由於床單、棉被通常是極易燃燒的化纖或棉質材料，一旦吹風機起火，火勢就會順著棉被迅速蔓延，造成不可挽回的後果。

為此「消防神主牌」呼籲民眾，吹風機是用來吹頭髮的，不是暖被機，大家使用完畢後一定要拔掉插頭，並放在耐熱的桌面上冷卻，千萬不能順手丟在床上；想暖被請直接購買專用的烘被機，別拿全家人的命來賭這幾分鐘的溫暖。

撰稿：吳怡萱





