天氣太冷在家飲酒取暖 他喝到「中毒」脫光送急診

寒流來襲，有民眾為了取暖在家喝小酒，沒想到竟喝到太燥熱，在醉意中把衣服給脫了，只穿一件內衣睡著，被冷醒後向救護車求救送到急診，一驗才發現酒精濃度超過300mg/dL，有酒精中毒的可能，讓醫護人員很無奈，提醒民眾很多心血管疾病患者因為太冷，在家睡一睡可能就此長眠不醒，請民眾不要低估寒流的威力。

一名急診醫師今（10）日在臉書「急診醫師碎碎唸」表示，在急診室工作不只忙碌，偶爾還會有很奇妙的病人，最近一名中年男性因為畏寒發抖被送到急診，但天氣明明如此寒冷，對方身上卻只穿一件內衣，讓他不清楚到底發生什麼事情。

該名急診醫師指出，問診後才得知，對方因為天氣太冷，在家喝小酒取暖，沒想到竟喝到渾身燥熱，喝醉後把外衣脫掉睡覺，才會只穿一件內衣被冷醒，向救護車求救，無奈嘆「被冷醒居然不是去穿衣服，而是叫救護車來急診，是他的認知有問題還是我的認知有問題？」

急診醫師透露，雖然對方自稱是喝點酒取暖，但檢驗卻發現對方酒精濃度高達306mg/dL，讓醫師超傻眼。根據台灣刑法規定，血液酒精濃度大於30mg/dL就屬於酒駕，200mg/dL以上就屬於酒精中毒，可能出現中樞神經抑制、判斷力喪失、感官受損等情況，更可能危及到生命安全。

該名急診醫師提醒，最近天氣非常寒冷，很多有心血管疾病的患者，在睡夢中就無聲無息地離世，也有不少平常沒控制血壓的患者，第一次發現自己患有高血壓就是因為腦出血被送到急診，請民眾不要大意，在家也要做好保暖。

