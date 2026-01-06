天氣太冷機車發不動！技師曝關鍵原因 揭3招自救辦法

天氣太冷，許多人的機車因此發不動。（示意圖／報系資料照）

受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日清晨針對全台12縣市發布低溫特報，氣溫驟降不僅讓許多民眾「起床困難」，更導致部分機車出現發不動的情況。對此，有車行技師指出，寒冷天氣會使電池活性降低，是導致機車無法啟動的主因，並提供三種解決方式，協助車主應對寒流來襲時的發車難題。

台中「光葳機車工坊」店長、技師「杯偷」日前在Instagram上分享，近日接獲大量機車道路救援案例，問題多數出在電池電力不足。他解釋，機車電池透過內部的電池液與極板進行化學反應來產生電力，但冬季氣溫若降至10度以下，反應活性就會顯著下降，使電力不足以驅動車輛，進而導致無法啟動。

廣告 廣告

針對此類情況，杯偷提供3個實用建議：

1.更換鋰鐵電池

他表示，鋰鐵電池的特性是穩定且不易受低溫影響，即使氣溫偏低，仍能維持良好電力輸出，是目前較佳的替代方案。

2.維持電池壽命

他建議可透過電瓶檢測儀檢查電池健康狀況，並建議冬季期間應確保電池壽命維持在50％以上，降低突發狀況發生的機率。

3.中午之後再出門

杯偷笑說，如果不是非得一早外出，建議等到太陽升起、氣溫回升後再出門，此時電池活性也會隨之提升，機車較容易順利發動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰

穿襪子睡覺觸霉頭？阿嬤揭民間禁忌 中醫師解答了

冷到開暖氣也要小心！ 台電示警「電熱毯開整夜」恐燙傷