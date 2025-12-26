天氣太冷雄風消失！中途軟趴趴 醫示警「6症狀」恐是不舉

恆昕泌尿科診所指出，天氣變冷可能會影響床上表現。示意圖／翻攝自Pixabay

天氣太冷雄風不見？恆昕泌尿科診所在臉書粉專發布貼文，表示一般還來說當天氣變冷時，身體會為了保暖把血液集中到核心部位，導致生殖器血管收縮、循環減慢而影響床上表現。但是難「硬」不一定是天氣因素，則有可能是性功能障礙早期警訊。

恆昕泌尿科診所指出天氣變冷，暖機時間特別久、或是中途變軟，可能跟下列3個原因有關：

1、血管收縮循環差：在寒冷環境下全身末梢血管收縮，導致陰莖血流量減少、勃起時充血不足、硬度下降，是正常的生理現象，尤其心血管患者出現機率更高。

2、荷爾蒙分泌減少：冬季日照減少，日照可刺激身體產生維生素D，而維生素D對睪固酮的合成與分泌有關鍵性影響，當分泌不足時會降低性慾與勃起功能。

3、交感神經活躍：低溫會刺激交感神經活躍、讓血管收縮，使得負責勃起的副交感神經受到抑制，導致勃起困難或硬度不足。

關於上述因為天氣冷出現的「偶發性」勃起障礙很常見，可以透過衣物保暖、熱水澡、熱飲、運動、飲食等來改善。

不過，如果下列狀況持續超過3個月，建議要及早尋求泌尿科醫師協助：

勃起困難：有感覺但無法順利起立，搞得滿頭大汗。

硬度不足：硬不起來，或短暫硬了一下就癱軟下去。

中途熄火：進行到一半突然軟掉，跟另一半對看超尷尬。

晨勃消失：以往每日早上準時升旗、現在睡得比我還香。

性慾低落：看到伴侶穿著性感，心如止水毫無波瀾。

秒射升級：好不容易硬了，撐不到一分鐘就繳械投降。

伴隨症狀：排尿困難、頻尿、急尿、下腹痛、腫脹等，應及早就醫檢查，排除攝護腺肥大、感染或其他問題。



