天氣太冷？山西雲岡石窟大佛「凍到流鼻涕」 全場笑翻：快熬薑湯

山西雲岡石窟的大佛的鼻子出現冰錐，遠看就像在流鼻涕。圖／翻攝自中華網

冬天來臨，中國多個地區已經出現大雪天氣，近日有民眾在山西大同雲岡石窟地區發現一個新奇的景象，一尊大佛的鼻子上掛著多個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕。畫面曝光後，引發網友熱議，不少網友笑說「快給大佛熬點薑湯祛祛寒」。

綜合外媒報導，中國山西大同雲岡石窟以一尊尊雄偉的大佛雕像遠近馳名，不少遊客都希望可以一睹大佛風采。近日有網友發布影片，指出雲岡石窟有第18尊大佛雕像的鼻子上掛著好幾個細長的冰錐，遠看就像是大佛因天氣太冷在「流鼻涕」，就連臉部、脖子處都還有水漬。

廣告 廣告

雲岡石窟景區一名工作人員表示，近期雨水較多，導致石窟頂部出現滲水現象。圖／翻攝自中華網

事實上，網友指出，這早已不是第一次雕像面部有水漬出現，今年夏天這個石窟的大佛就曾出現過水漬，疑似是頂部滲水，才流到臉部；而近幾日由於大同的氣溫較低，皆在-9至-10度間，所以水漬才會變成冰錐。畫面曝光後，引發網友熱議，不少人笑翻表示，「快給大佛熬點薑湯祛祛寒」、「山西這兩天是真的冷，羽絨服從早到晚都沒脫」。

對此，雲岡石窟景區一名工作人員表示，這種現象是因為近期雨水較多，導致石窟頂部出現滲水現象，文物保護部門會進行處理，目前石窟的保育工作將從搶救性轉為預防性保護、研究性保護。雖然風化、滲水的問題仍然存在，但是已經加強石窟的監測系統，包含石窟本體、洞窟環境等多個面向。



回到原文

更多鏡報報導

「2類蔬菜」最易有農藥殘留！醫揭清洗秘訣：香蕉、龍眼要先洗

慈母推7歲腦麻兒淚求保佑！北港黑面三媽「破例給鑽轎」 感人畫面曝光

以前台日不友好？黃暐瀚揭「2關鍵轉捩點」：善可以帶來更多善