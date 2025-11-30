天氣太冷！泰國獨居9旬嬤屋內生火取暖 慘被燒死在家

泰國一名婦人被燒死在家。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）





泰國湄宏順府坤岩縣於當地時間11月30日凌晨發生一起住宅火災，一名90歲的殘疾老婦因獨自生火煮食取暖，房屋突然起火，來不及逃生不幸喪生。警方與村民到場時，大火已被撲滅，但屋舍完全燒毀。

根據《暹羅早報》報導，警方在當地時間凌晨4時30分接獲通報，趕抵現場後發現一間木造房屋熊熊烈火，延燒至鄰近另一棟建物。村民協助控制火勢，但兩間木屋仍遭大火燒毀。罹難的老婦生前持有身障證，行動不便，平時獨居。

初步調查顯示，火災發生時當地氣溫僅約10度左右，老婦起床後在屋內生火煮飯兼取暖，疑因使用的木柴碎裂，火花飛濺至門口或附近可燃物，加上建物為木造結構，火勢蔓延迅速。老婦因雙腿不便無法離開火場，最終罹難。警方目前已封鎖現場並持續調查起火情況，後續將協助家屬處理相關事宜。

