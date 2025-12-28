天氣寒冷 武陵、福壽山及流星花園梅花綻放

流星花園幸福樂活園區的梅花盛開，梅香撲鼻。 (記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕這幾天氣溫下降，台中市武陵農場、福壽山農場梅花已提前綻放，除了高山賞梅，位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也已盛開，民眾也可就近賞梅。

武陵農場觀賞梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種繁多，賞梅主要地點位在松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館；別館前的「梅后」是全場最大棵梅花，在寒流的加持下，目前場內的寒紅梅、胭脂梅等已悄悄綻放，預估花期將可持續至明年1月底。

福壽山農場表示，這幾天場內的梅花也已偷偷綻放，不過，最佳賞花期應在1月中、下旬，賞梅地點主要集中在宋莊停車場、鴛鴦湖、福壽山莊。其中，白中帶綠的綠萼梅，別具特色，十分典雅。

除了高山梅花悄悄綻放，較低海拔的豐原區流星花園幸福樂活園區種植的梅花也已盛開，只要一靠近就可聞到濃郁的梅花香，花期一樣約可持續至明年1月底。

流星花園幸福樂活園區，梅花已盛開。(記者歐素美攝)

