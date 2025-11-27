天氣影響花期！ 士林官邸菊展明登場 12月上旬最盛開

〔記者何玉華／台北報導〕「2025士林官邸菊展」明(28)日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，串聯夢想、花藝與藝術，打造15大創意展區與一系列互動活動，公園處處長藍舒凢表示，菊展以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸打造沉浸式展演，每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書；不過，公園路燈工程管理處表示，受近期天氣變化影響，今年花期略為延後，最佳賞花期將落在12月上旬。

公園處介紹，一入園區，看見的是以熱氣球、飛行器與彩色花卉組成的「藝菊圓夢」展區，象徵夢想乘風而起，是打卡必訪的第一站。接著「向陽築夢」展區中陸續盛開的「千陽」與「萬陽」向日葵迎光綻放，如同花語「勇敢」與「專一」。緊接著是觀葉植物與造型菊打造的「夢花園」，充滿童趣與想像力；其中，公園處園藝團隊打造的主角變色龍「花傻傻」與牠的蝴蝶、狐狸、大象、小鹿等夥伴們，各自象徵不同性格與力量。

「菊開祈願．台日友好－笠間菊花節」有祈願獻燈、和傘、狐狸、球形波波菊的日式神社氛圍中；金色光芒的「圓元不絕」展區，以各式菊搭配千元與五百元鈔票中的台灣國鳥「帝雉」與「梅花鹿」，還有滿溢的財寶箱與許願池，打造最華麗的財富花園；隨後的「花開聲不息」以菊花彩片及風鈴搭配孔雀草、萬壽菊、一串紅交織出色彩奔放的四季花海。

公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，明天下午2點開幕，將在露天音樂座舉辦「圓夢大使主題活動」，邀請有20年以上演出經驗的「鼓王」李科穎演出，現場還將開放「上台許夢」，民眾只要勇敢說出自己的夢想，就能獲得象徵希望萌芽的「向日葵種子組」；另推出 「攝影比賽」及「短影音募集挑戰」，只需拍攝30秒至1分鐘短影音上傳至網路影音平台，即可報名比賽。

