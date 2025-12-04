天氣忽冷忽熱！專家示警：年末聚會越多越危險 快打疫苗補強防護力

【健康醫療網／記者陳靖安報導】近期全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢，西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。疾病管制署表示，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需兩週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

廣告 廣告

近期流感門急診人次持平 93%重症病例未接種本季疫苗

依據疾管署監測資料顯示，11月23至29日類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另11月25日至12月1日新增24例流感併發重症病例及9例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025-2026）流感季累計349例重症病例及53例死亡，其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，93%未接種本季流感疫苗。

新冠疫情雖處低點 新增病例卻有九成未接種疫苗

而國內新冠疫情目前處低點波動，但今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占59%）及具慢性病史者（占79%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險；莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

近期天氣變化大 高風險群應儘速接種疫苗獲得保護力

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險；若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

【延伸閱讀】

聖誕跨年恐迎傳播高峰！疾管署急加購15萬劑公費流感疫苗 對象再放寬

天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67000

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw