天氣濕冷心血管病患暴增！中醫籲：戴毛帽防陽氣流失

強烈大陸冷氣團南下，早晚溫差大加上降雨濕冷。花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心主任陳中奎表示，近期門診常見氣溫變化引發不適病人，除感冒、咳嗽外，血壓升高、胸悶等心血管症狀患者明顯增加。

除頸部外，頭部也需戴上毛帽等配件，適當遮蔽可改善陽氣耗損。（示意圖／Pixabay）

陳中奎指出，低溫使血管收縮、氣血運行不暢，影響心血管穩定。若體質偏虛、作息不規律，或有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病，更容易出現血壓波動。年關將近，聚餐、熬夜與行程增加，若沒有妥善調養，身體負擔更重。

陳中奎分享兩大保養原則。第一是「保暖」，氣溫驟降時，身體為保溫讓血管收縮，血壓更易上升。他提醒，頭為諸陽之會，身上所有陽氣聚集在頭面部，天冷傷陽，覺得冷就要立刻加衣，除頸部外，頭部也需戴上毛帽等配件，適當遮蔽可改善陽氣耗損。

夜半起床上廁所時，務必注意房間與浴廁溫度差，從被窩到廁所會經歷三個不同溫度區域。（圖／Photo AC）

夜晚易抽筋的民眾建議以長褲作為睡眠裝備，避免半夜過冷造成腿部肌肉抽筋。夜半起床上廁所時，務必注意房間與浴廁溫度差，從被窩到廁所會經歷三個不同溫度區域。陳中奎叮嚀，年長者或心血管不佳者，動作以慢為主，避免溫差過大造成血管問題，晨起盥洗時以溫水為宜，切勿一起床就碰冷水。

第二是「飲食調理」，天冷時飲食以熟食和熱食為主，過熱反而刺激，建議以溫開水為主。有咳嗽、痰多症狀時，應避免生冷飲食，甜食也應減少，減少腸胃負擔。年節進補要「補得剛好」，切勿補過頭，十全大補湯等補方，若有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，建議先由中醫師評估。

花蓮慈濟醫院中醫預防醫學中心主任陳中奎。（圖／花蓮慈濟醫院）

針對寒濕體質或手腳冰冷、循環較差的民眾，陳中奎分享可用中藥泡腳輔助保養，選用桂枝15克、紅花15克、艾葉15克、雞血藤15克、防風15克，加清水煮滾後倒入泡腳桶，再加熱水調整至約45至55度，浸泡雙腳至小腿肚位置約15分鐘。泡腳以身體感覺溫暖、微熱為宜，不需大量出汗，藉由溫熱刺激促進末梢循環、祛寒活血。

陳中奎提醒，三高、心血管疾病、長者或血壓不穩者，遇溫差變化時要規律量測血壓，留意頭暈、胸悶、心悸、突然疲倦等警訊。若不適加劇或出現胸痛、呼吸困難，務必儘速就醫。

