天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑

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記者簡浩正／台北報導

白沙屯媽祖進香。（圖／記者鄭孟晃攝影）

全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。

天氣晴朗炎熱，氣象署發布3縣市高溫資訊，今日中午前後臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，慎防熱傷害。

中醫提醒民眾，白沙屯媽祖隨行過程中慎防「熱衰竭」與「熱暈厥」。(圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT)

中醫師王大元在粉專表示，白沙屯媽祖進香期間，人潮熱絡、氣氛歡騰，但在長時間步行與悶熱天氣下，小心身體負擔過大。一路前行，有時太專注於行走，反而忽略了身體正在發出的警訊。

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他說，中暑通常不是突然發生，而是有前兆的。常見的像是「熱衰竭」與「熱暈厥」：熱衰竭是因為長時間流汗卻沒有補充足夠水分與電解質，身體開始出現疲倦無力、頭痛、想吐或食慾下降；而熱暈厥則是因為血液為了散熱往四肢分散，導致腦部暫時供血不足，出現頭暈甚至短暫昏倒。這些都只是中暑的前兆！若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，出現體溫超過40度、神智不清、皮膚乾熱無汗等嚴重症狀，甚至危及生命。

王大元指出，從中醫角度來看，中暑可分為「陽暑」與「陰暑」。在繞境過程中，長時間曝曬最容易形成「陽暑」，體內熱氣無法排出，常見口渴煩躁、心悸、皮膚乾熱等；而走累後立刻猛吹冷氣、狂吃冰，反而可能形成「陰暑」，使汗腺收縮、散熱受阻，出現頭痛、頭暈、噁心或肩頸緊繃。

他也提出預防中暑小重點：

✔ 穿著寬鬆、透氣衣物，減少悶熱感

✔ 定時補充水分與電解質，不要等口渴才喝

✔ 隨身攜帶帽子、毛巾，適時遮陽休息

✔ 避免長時間曝曬，中途找陰涼處調整體力

調養建議上，他說可適量飲用青草茶、麥茶、淡鹽水或酸梅汁，幫助清熱生津；飲食避免過於油膩或生冷，讓腸胃維持穩定。回到休息處時，也避免冷氣直吹或瞬間降溫過快。

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