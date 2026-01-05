天氣爆冷騎車怎保暖？機車族推禦寒穿搭：一件就夠

強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫偏低，一名男子分享天冷騎車的保暖做法，建議配戴手套、全罩式安全帽與口罩來減少冷風侵襲；在穿著方面，無論內層穿幾件，最外層外套一定要具備防風效果，並以立領、能保護頸部的款式最佳，貼文曝光，不少人認為穿著貼身衣物有助防止冷風灌入，另有許多網友大推雨衣是最簡單又有效的保暖方式，直呼「穿雨衣真的超保暖，一件就夠」。

原PO於Mobile01發文分享，天冷騎車可透過5個方式有效保暖，包括出門前先喝幾口熱開水或熱咖啡、務必配戴手套、安全帽選擇全罩式、戴上口罩阻擋冷風。

在穿著方面，PO也強調，不論內層穿幾件，最外層外套一定要具備防風效果，並以立領設計、能保護到頸部為最佳選擇。

貼文曝光後引發機車族熱烈討論，多數人認為天冷騎車，保暖的關鍵在防風，衣物應選擇貼身、不易灌風的款式；也有不少網友分享實用經驗，直言雨衣其實是最簡單、效果也很明顯的保暖神器。

網友紛紛留言，「騎機車穿雨衣，防風保暖效果最好，也可以戴圍巾，冷風不會從脖子灌進」、「發熱衣＋防風外套＋雨衣」、「洋蔥式穿法要合身，不要寬鬆，曾經穿了名牌飛行夾克，裡面與衣服間空隙大，保暖效果很差」、「簡易保暖法就是雨衣，這招超保暖的，就是醜了點而已」、「穿雨衣、戴手套和口罩就夠了」、「天冷外面穿一件雨衣就夠了」。

