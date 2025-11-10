天氣狀況不理想 藍源新葛倫火箭發射延後
（中央社佛州卡納維爾角9日綜合外電報導）億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的太空公司藍源（Blue Origin）今天因天候狀況不佳，被迫延後備受矚目的「新葛倫」（New Glenn）火箭發射任務。
由於降雨及地面系統問題導致延誤，加上積雲籠罩，88分鐘的發射窗口關閉時，任務管理人員別無選擇，只能延後這枚火箭的第2次任務。
法新社報導，藍源與馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）競爭日益加劇。
由於美國政府正處於關門狀態，重新安排火箭發射時程可能充滿挑戰。為緩解空域壅塞，美國聯邦航空總署（FAA）將從明天起限制商業火箭升空。
藍源先前曾表示，正尋求聯邦航空總署的豁免。
高達98公尺的新葛倫火順利發射後，任務是將美國國家航空暨太空總署（NASA）的ESCAPADE雙探測器送往火星，以研究這顆紅色星球的氣候歷史，並期望最終能實現人類前往探索。
藍源這次發射也將是一項關鍵測試，以驗證能否實現推進器回收，一旦成功，將是藍源的一大技術突破。
新葛倫火箭今年1月的首航被視為一次成功，當時酬載不僅進入軌道，也順利完成測試。
但新葛倫火箭原應重複使用的第一節推進器，並未成功降落在大西洋的平台上，而是在下降過程中遺失。
藍源將在第2次嘗試中，再次設法回收推進器節段。迄今為止，只有馬斯克的SpaceX成功做到這一點。（編譯：李佩珊）1141110
其他人也在看
解開「生命物流」奧秘 諾貝爾獎得主羅思曼台大談細胞傳輸
2013年諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學細胞生物學系主任詹姆斯・羅思曼（James E. Rothman）教授，以及其妻子耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希（Joy Hirsch） ，日前共同出席台灣大學舉行的座談會。 羅思曼分享最新研究證實鈣離子感受蛋白在最後的釋放階段扮演著「啟動器」的關鍵角色，同時援引神經性疾病患者相關蛋白質突變的案例予以佐證。中時新聞網 ・ 18 小時前
諾獎夫婦長庚演講 逾400師生搶睹風采
為一睹諾貝爾獎得主風采，超過400名師生擠爆長庚大學會議室。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
發現DNA雙螺旋結構的那個人！諾獎得主華生97歲去世，晚年因種族歧視惹出大麻煩
他改寫了人類對生命的理解，也被自己的言論摧毀名聲——發現DNA雙螺旋的重要科學家華生辭世，享壽97歲。詹姆斯・華生（James Watson），這個名字對一般人來說可能相對陌生，但如果提到生物學、甚至是基因領域，那他絕對是20世紀的重要人物之一，因為你我現在所知道的「DNA雙螺旋結構」，就是由他與英國科學家克里克（Francis Crick）在1953年共同......風傳媒 ・ 1 天前
諾貝爾獎生醫獎得主羅思曼夫婦與臺大師生深度交流 激盪科研新思維
臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」於2025年11月5日邀請2013年諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學細胞生物學系主任詹姆斯・羅思曼 (James E. Rothman) 教授蒞校演講。其夫人–耶魯大學知名神經科學家喬伊・赫希 (Joy Hirsch) 教授亦同時應邀發表臺大醫學院院長講座，並與羅思曼教授共同舉行座談會。2位學者透過全日的活動，與臺大師生進行深度學術交流與經驗分享。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
2025年TSBME生醫工程研討會慈大登場
「研討會不僅是一個知識交流的平台，更是激發創新、促成合作的場域。」...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
太空中心：疑受美政府停擺影響 齊柏林衛星發射再延期
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。中央社 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 15 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 1 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 17 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 13 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前