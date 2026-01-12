天氣要變暖了嗎？高溫上看27度 鄭明典揭關鍵原因：清晨仍可能探10度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

今（12）日大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，天氣轉為偏乾。前中央氣象局長鄭明典指出，目前台灣附近以相對微弱的東北季風為主，白天在日照影響下，民眾會明顯感受到回暖。

今（12）日大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，天氣轉為偏乾。（圖／薛明峻攝）

鄭明典在臉書分享「台北氣象站過去24小時溫度變化圖」指出，台北測站低溫未低於14度，昨晚8點過後降溫趨勢已趨於停滯。雖然傍晚一度寒意明顯，部分地區出現較強陣風，但午夜之後風向與風速都有明顯轉變，顯示影響台灣的天氣系統正在調整。

他進一步說明，近期天氣變化快速，代表影響台灣的是尺度較小的系統。從850百帕高度來看，昨日有一個小高壓偏南出海，順時針旋轉的風場相當清楚，靠近台灣時帶來偏北風，經過台灣正北後轉為偏東風，遠離後甚至略帶偏南風，造成短時間內風向明顯變化。

此外，鄭明典也指出，近日白天回暖並非暖空氣南下，而是與雲量變化有關，雲層就像「大地的暖被」，會影響夜間散熱與清晨氣溫。例如苗栗縣在相同時段的氣溫，前後兩天差距一度達8度。

氣象署表示，今日冷氣團減弱後，北部、東半部白天高溫約19至21度，中南部可達23至24度，但各地清晨低溫仍落在11至15度間，部分近山區與空曠地區仍有接近10度低溫發生機率。明日起東北季風將略為增強，週三（14日）在東北季風與輻射冷卻影響下，各地早晚仍偏冷。預估週二至週五（13日至15日），北部及東半部白天高溫約20至24度，中南部高溫則可達24至27度。

