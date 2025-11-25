天氣變冷想喝酒取暖？營養師曝「恐怖真相」

生活中心／杜子心報導

今（25日）氣溫明顯變冷，受東北季風夾帶一波弱冷空氣南下影響，氣溫持續下滑，今晨各地最低氣溫落在16至18度之間。面對寒冷的天氣，有些人會選擇喝酒取暖，但要小心這招其實完全無效。營養師姚晴徽就曾提醒，喝酒會讓人有「身體變熱」的錯覺，但那只是體表血液上升所造成的暫時暖意，過沒多久體溫反而會下降得更快。





天冷喝酒暖身體竟是錯誤觀念？營養師曝「恐怖真相」：越喝越容易失溫

姚晴徽表示喝酒會讓人有身體變熱的錯覺。（圖／翻攝自臉書徽姑娘營養師）

姚晴徽曾在IG與臉書粉專上指出，喝酒根本不能保暖，甚至可能提高失溫風險，在低溫環境喝得太嗨，還可能因為脫衣、意識模糊或判斷力下降，而不知不覺把自己置於危險中。她解釋失溫（Hypothermia）指的是身體核心溫度跌到35℃以下，嚴重甚至可能危及生命，而「酒精」和「低溫」正是失溫的兩大危險因子。她也細數酒後容易失溫的4大原因，包括皮膚血管擴張讓體熱迅速流失、流汗加速蒸發散熱、意識模糊降低對外界溫度的警覺、肌肉放鬆失去顫抖造熱能力。

喝酒會讓體溫上升後快速下降。（圖／翻攝自臉書徽姑娘營養師）

雖然台灣冬天不像高緯度國家那麼致命，但姚晴徽提醒，冬季飲酒仍要留意環境與攝取量，成人女性一天不超過1份酒精、男性不超過2份，且避免在戶外寒風中或進出溫差大的場所飲酒，更不要因為喝到臉紅手熱就急著脫衣服。她笑說「真的冷的話，待在家、吃點營養、抱抱身邊的人，比喝酒暖得多」。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

