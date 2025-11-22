天氣變冷手腳冰冷？醫：恐是腦中風前兆 這3種人最易中鏢
雖然時序已經入秋，白天仍出現超過30度的高溫，但夜晚溫度的下降，導致早晚溫差變大。這樣的日夜溫差容易引起血管收縮、血壓升高。特別是患有高血壓、高血脂或糖尿病的高危險族群，若常感到手腳冰冷、頭痛頭暈，這可能是腦中風的前兆，應提高警覺。
長期小血管堵塞、血液循環不良 恐增加腦中風機率
診所曾柏彰醫師表示，出現手腳冰冷與天氣有關，或是身體循環不良所致，尤其如果本身有糖尿病、心血管疾病或是高血脂的患者，容易因為末梢血液循環不良出現手腳冰冷，不僅會手麻腳麻、抽筋，甚至可能不良於行。臨床上常見三高患者有血液循環不良的問題，看診時常會表示手腳冰冷、痠麻疼痛，甚至有些人會感覺長期視力減退、模糊，少數人反應注意力不集中，或者經常忘東忘西，這些看似小毛病卻困擾著正常生活。
不過，長期處於小血管堵塞、血液循環不良的情況下，也會增加腦中風機率。一旦腦部血管淤塞就可能產生腦中風。曾柏彰醫師解釋，在腦中風發生前，可能會出現手腳冰冷、手麻腳麻等非典型前兆，都可能是日後引發中風的潛在危險因子，不可掉以輕心。
血液循環不良易引起缺血性腦中風 出現這些症狀應盡快送醫急救
腦中風大致可分為缺血性中風和出血性中風兩種型態。缺血性中風是腦血管因血栓或栓子阻塞，導致腦部血流供應中斷，造成腦細胞壞死，通常與高血脂產生動脈粥狀硬化有關，導致血管變窄，或是血栓從身體其他部位隨血流移動到腦部，阻塞血管造成；至於出血性腦中風則是因腦血管破裂後，血液流入腦部組織，壓迫腦細胞受損。其中以血管阻塞造成的缺血性中風，約占中風案例的7成以上。
曾柏彰醫師指出，血液循環不良較容易引起缺血性腦中風，因為腦血管阻塞引起腦部血流受阻，大腦無法獲得足夠養分和氧氣所致。若突然發生單側手麻腳麻、手腳冰冷，且出現半邊無力感，臉部表情無法控制、嘴角歪斜、說話語無倫次，應盡速就醫治療，很可能是腦中風突發的徵兆。其他像是容易頭痛、嚴重頭暈或走路搖晃不平衡等，也需提高警覺。
倘若遇到周邊的人發生腦中風，記得先撥打119，盡可能記錄腦中風發作的時間，以利醫師判斷治療方式的參考依據；盡量不要移動患者，肢體無力的單側肢體應朝上，以維持患者呼吸道暢通。把握黃金3小時內送達醫院，醫師會視情況施打血栓溶解劑，降低後續可能產生的後遺症。
三高常是誘發腦中風的重要因素，曾柏彰醫師提醒，目前政府有提供30歲以上的成人免費健檢，以期早期發現高血壓、高血糖、高血脂等慢性病風險，另外，如果經常性出現頭暈、頭痛症狀，應及早至神經內科門診就醫評估檢查，是否有心血管疾病的潛在風險。
嚴格控制三高、改善生活習慣 預防中風
曾柏彰醫師強調，平時應嚴格控制三高數值，必要時服藥控制，減少高糖高鹽飲食，多吃蔬果，補充Omega-3脂肪酸如魚油及抗氧化的維生素B群等，戒菸酒，充足睡眠、適時舒壓，秋冬做好頭部、手腳保暖措施。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
