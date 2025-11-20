天氣變冷最危險！呼吸道病毒升溫 疾管署急籲：流感、新冠疫苗一定要打

【健康醫療網／記者陳靖安報導】疾病管制署表示，近期氣溫下降，呼吸道病毒更為活躍，依監測資料顯示，新冠病毒持續活躍於社區，仍有重症及死亡病例發生，自今年10月1日新冠疫苗開打以來，新增病例未接種新冠疫苗者占96.3%，疾病威脅不可輕忽。

近期氣溫變化大 呼吸道病毒可能伺機而動

依據疾管署資料顯示，截至11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7,461人次。但近期氣溫變化明顯，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

接種疫苗才能早一步防堵病毒 長輩與慢性病患更不可不防

疾管署指出，如因受鳳凰颱風影響延後接種的公費對象，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，請儘速安排前往接種，及早獲得保護。因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒符合資格且尚未接種的民眾，儘速完成接種，以及早獲得免疫保護力。

疾管署提醒，今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

