天氣變冷楓葉變紅了 精選全台五大追楓懶人包

天氣正式轉涼了，全台各地楓葉逐漸染紅，山林景致如詩如畫。本報精選北、中、南全台各地五大賞楓勝地，和讀者一起走趟台灣最浪漫的紅葉季。

陽明山國家公園

位於台北近郊的陽明山，交通便利，是市民最容易親近的賞楓地。園區內楓樹遍布，每年11月至12月，楓葉由綠轉紅，與山嵐交織出迷人景致，搭配當地獨有的豐富溫泉資源，形成「賞楓泡湯」的獨特體驗，絕對是秋冬之際最適合出遊的好去處。

陽明山楓樹盛開。（圖／擷取自奧萬大情報站FB）

交通資訊：

• 從捷運劍潭站轉乘紅5、260公車。

• 從捷運北投站轉乘小9、230公車。

桃園拉拉山

秋冬賞楓、春季賞櫻，拉拉山國家森林遊樂區作為國旅的人氣景區，除了有豐富的動、植物生態環境，在園區附近的拉拉山祕密花園，也有著滿山遍谷的楓紅，是秋冬之時，不可錯過的賞楓地點，拉拉山祕密花園地點位於園區山腳下約十分鐘的車程，可利用導航直接前往。

拉拉山賞楓。（圖／擷取自拉拉山秘密花園FB）

交通資訊：

搭乘台鐵至桃園車站，轉乘5090、5091公車。

搭乘台鐵至中壢車站，轉乘5301公車。

武陵農場

位在中部的武陵農場，是台灣最受歡迎的賞楓勝地之一。園區廣闊，楓林大道在深秋時宛如火焰般燦爛。除了楓紅，農場內還有櫻花、茶園等多元景觀，適合四季造訪。建議民眾把握機會，目前是最佳的賞楓時期。

楓林木屋前的青楓，也換上秋意。（圖／擷取自武陵農場 Wuling Farm臉書）

交通資訊

北部出發：

搭乘國光客運 1751 路（宜蘭 → 武陵農場）。

搭乘國光客運 1764 路（羅東 → 武陵農場）。

中部出發：

台中/豐原 → 梨山：搭乘豐原客運 865 路到梨山，再轉乘 866 區 2 路前往武陵農場。

杉林溪森林生態渡假園區

同樣位在中部的賞楓聖地，除了武陵農場以外，杉林溪園區內的楓樹也正值最紅之時，園方表示，園區海拔介於1600至1800公尺，園內青楓約有3000棵，在秋冬之際，是楓葉最紅的時刻，此外園方也透漏小建議，此時的楓樹，在陽光下拍攝會更為艷麗。

杉林溪楓樹秋意濃。（圖／擷取自愛上杉林溪FB）

交通資訊

高鐵搭乘至台中站，轉乘6883B公車。

阿里山國家森林遊樂區

位在嘉義的阿里山，不僅以日出、雲海聞名，秋冬楓紅更是亮點。楓葉與高山鐵路、神木群相映成趣，景色壯麗。賞楓時間從12月至翌年1月仍可見楓紅，想沿著北中南的順序旅遊賞楓的民眾，前往阿里山延續追楓的浪漫，也不失為一個好選項。

阿里山適合作為追楓的最後一站。（圖／農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

交通資訊

搭乘高鐵至嘉義站，轉乘7329A阿里山A線。

搭乘台鐵至嘉義站，轉乘7322C/7322D阿里山B線。

台灣楓紅季自10月下旬起一路延續至翌年1月，北部率先轉紅，中部緊接登場，南部則可欣賞到跨年楓景。民眾規劃時不妨可依時序安排「北中南追楓之旅」，一路從陽明山、拉拉山走到武陵、杉林溪，接著再到阿里山，完整體驗台灣秋冬最迷人的自然饗宴。