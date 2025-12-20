天氣變冷關節痛？ 醫：怕痛少動會更糟！有解決妙招

天氣變冷容易關節痛？醫生提供解決妙招。示意圖／Pixabay

21號就是冬至了，天氣也會變得越來越冷。很多人在低溫的時候，關節動一下就會痛，為此就盡量少動。專業醫生表示，如果因為怕出力的瞬間關節會痛而少動，反而會導致更糟糕的結果，醫生也解釋了造成這種現象的原因，以及有效的改善方法。

醫生張家銘在臉書「基因醫師張家銘」發文指出，很多人痛的不是走路，而是那一下出力的瞬間，到診間會對他說：「平常還好，可是天氣一冷、或是突然出力，那一下就很有感。」像是從椅子站起來、下樓梯、提重物，甚至只是蹲下去再站起來，那一瞬間，關節會痛得特別明顯。

張家銘說，這種痛，常常來得快、去得也快，但就是讓人很不安。很多人以為是冷到、老化、或是忍一忍就過去，但其實，這正是關節在用它最直接的方式跟我們說話。天冷不是重點，重點是關節真的「感覺得到壓力」。

張家銘指出今年發表的一篇研究，說明關節不是被動的零件，而是一個會感覺、會反應的組織，當我們出力、承重、突然改變姿勢時，關節內的軟骨細胞，會透過一套叫做「整合素焦點黏著激酶」（integrin focal adhesion kinase）的系統，把外在的物理力量，轉換成細胞內的訊號。

這代表著，關節不是等到壞了才痛，而是「感覺壓力太大時，就先拉警報」。而至於天氣變冷的時候，特別容易發生，是因為天氣變冷時，關節裡原本就因為退化而流失的蛋白聚醣，會讓整個關節環境變得比較「硬」。張家銘說，這時候，一條對硬度特別敏感的路徑就會被放大（Hippo YAP TAZ 路徑），這條路徑一被啟動，關節裡的細胞會更容易打開分解型基因，讓軟骨的耐受度下降。所以在天冷時，只要一出力，原本還撐得住的關節，突然就覺得「超出負荷」，那一下痛，就跑出來了。

用力時特別痛，是因為發炎開關被瞬間打開！

張家銘說，當壓力集中、突然出現時，整合素焦點黏著激酶這條路徑，會直接啟動核因子κB（NFkB, nuclear factor kappa B）這個發炎總開關。核因子κB一被打開，發炎激素、分解酵素就會開始增加，讓那一下的痛變得特別明顯。這也解釋了為什麼很多人說「不是一直痛，是出力那一下最痛」。那不是關節壞掉，而是關節在提醒，現在的壓力對它來說太快、太急、太硬了。

在生活中如何調整與改善

張家銘說，會痛的關節，通常不是不能用，而是要避免「突然用力」。生活上的重點不是完全避免活動，而是避免「冷的時候突然出力」。天冷時，多給自己一點暖身時間，站起來慢一點，下樓梯時多一個停頓，這些不是老，而是聰明。這些動作，其實是在幫關節細胞爭取反應時間，讓分子訊號不要瞬間暴衝，保暖不是心理安慰，是對分子很實際的幫助，「我常跟病人說，保暖不是迷信」。

張家銘解釋，當關節溫度回到比較穩定的狀態，關節內的硬度感受會下降，Hippo YAP TAZ 路徑就比較不容易被放大。他說，穿護膝、注意下半身保暖、避免長時間吹冷氣，這些看起來很生活的小事，其實是在幫關節創造一個比較安全的力學環境。

怕痛而不動 反而更容易痛

張家銘指出，很多人天冷怕痛，就乾脆少動，但是長期不動，會讓修復型的分子路徑被關掉，其中一條很重要的路徑是幫助軟骨細胞存活與修復的路徑，一旦被慢性發炎壓制，關節就只剩下破壞，沒有修補。所以不要少用，而應該「溫和、持續、不突然」的去使用關節。

張家銘建議，平地走路、水中運動、規律復健，這些活動不追求爆發力，而是讓關節知道「現在是安全的」；當關節不需要一直拉警報，發炎開關自然會慢慢關小，痛感也會跟著下降。

「天冷、用力時會痛的關節，不是在鬧脾氣。它是在用最直接的方式告訴我們，它感覺得到壓力，而且現在有點吃力」，張家銘說，只要我們願意在生活裡少一點突然、硬撐的出力，多一點暖身、節奏與理解，關節的分子命運，真的可以被改寫。



