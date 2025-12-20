天氣變冷關節痛？ 醫：怕痛少動會更糟！有解決妙招
21號就是冬至了，天氣也會變得越來越冷。很多人在低溫的時候，關節動一下就會痛，為此就盡量少動。專業醫生表示，如果因為怕出力的瞬間關節會痛而少動，反而會導致更糟糕的結果，醫生也解釋了造成這種現象的原因，以及有效的改善方法。
醫生張家銘在臉書「基因醫師張家銘」發文指出，很多人痛的不是走路，而是那一下出力的瞬間，到診間會對他說：「平常還好，可是天氣一冷、或是突然出力，那一下就很有感。」像是從椅子站起來、下樓梯、提重物，甚至只是蹲下去再站起來，那一瞬間，關節會痛得特別明顯。
張家銘說，這種痛，常常來得快、去得也快，但就是讓人很不安。很多人以為是冷到、老化、或是忍一忍就過去，但其實，這正是關節在用它最直接的方式跟我們說話。天冷不是重點，重點是關節真的「感覺得到壓力」。
張家銘指出今年發表的一篇研究，說明關節不是被動的零件，而是一個會感覺、會反應的組織，當我們出力、承重、突然改變姿勢時，關節內的軟骨細胞，會透過一套叫做「整合素焦點黏著激酶」（integrin focal adhesion kinase）的系統，把外在的物理力量，轉換成細胞內的訊號。
這代表著，關節不是等到壞了才痛，而是「感覺壓力太大時，就先拉警報」。而至於天氣變冷的時候，特別容易發生，是因為天氣變冷時，關節裡原本就因為退化而流失的蛋白聚醣，會讓整個關節環境變得比較「硬」。張家銘說，這時候，一條對硬度特別敏感的路徑就會被放大（Hippo YAP TAZ 路徑），這條路徑一被啟動，關節裡的細胞會更容易打開分解型基因，讓軟骨的耐受度下降。所以在天冷時，只要一出力，原本還撐得住的關節，突然就覺得「超出負荷」，那一下痛，就跑出來了。
用力時特別痛，是因為發炎開關被瞬間打開！
張家銘說，當壓力集中、突然出現時，整合素焦點黏著激酶這條路徑，會直接啟動核因子κB（NFkB, nuclear factor kappa B）這個發炎總開關。核因子κB一被打開，發炎激素、分解酵素就會開始增加，讓那一下的痛變得特別明顯。這也解釋了為什麼很多人說「不是一直痛，是出力那一下最痛」。那不是關節壞掉，而是關節在提醒，現在的壓力對它來說太快、太急、太硬了。
在生活中如何調整與改善
張家銘說，會痛的關節，通常不是不能用，而是要避免「突然用力」。生活上的重點不是完全避免活動，而是避免「冷的時候突然出力」。天冷時，多給自己一點暖身時間，站起來慢一點，下樓梯時多一個停頓，這些不是老，而是聰明。這些動作，其實是在幫關節細胞爭取反應時間，讓分子訊號不要瞬間暴衝，保暖不是心理安慰，是對分子很實際的幫助，「我常跟病人說，保暖不是迷信」。
張家銘解釋，當關節溫度回到比較穩定的狀態，關節內的硬度感受會下降，Hippo YAP TAZ 路徑就比較不容易被放大。他說，穿護膝、注意下半身保暖、避免長時間吹冷氣，這些看起來很生活的小事，其實是在幫關節創造一個比較安全的力學環境。
怕痛而不動 反而更容易痛
張家銘指出，很多人天冷怕痛，就乾脆少動，但是長期不動，會讓修復型的分子路徑被關掉，其中一條很重要的路徑是幫助軟骨細胞存活與修復的路徑，一旦被慢性發炎壓制，關節就只剩下破壞，沒有修補。所以不要少用，而應該「溫和、持續、不突然」的去使用關節。
張家銘建議，平地走路、水中運動、規律復健，這些活動不追求爆發力，而是讓關節知道「現在是安全的」；當關節不需要一直拉警報，發炎開關自然會慢慢關小，痛感也會跟著下降。
「天冷、用力時會痛的關節，不是在鬧脾氣。它是在用最直接的方式告訴我們，它感覺得到壓力，而且現在有點吃力」，張家銘說，只要我們願意在生活裡少一點突然、硬撐的出力，多一點暖身、節奏與理解，關節的分子命運，真的可以被改寫。
更多鏡報報導
他簽「不罵老婆合約」 嘴賤罵這句…法官判：房子過戶給老婆
4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品
搭機託運行李「被壓爛凹陷」超悽慘 880萬網友驚呼太扯了
其他人也在看
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 58
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 464
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 83
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 40
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 11 小時前 ・ 15
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 12
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 624
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 23
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 770
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 31
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 32
遇危險卻不跑？北教大副教授曝親身經歷
[NOWnews今日新聞]台北發生隨機砍人案件，相關畫面在網路瘋傳後，引發不少民眾質疑，「看到這種情況怎麼不快跑？」對此，台北教育大學副教授郭葉珍在臉書發文，以自身親身經歷說明，人在高度危險與突發狀況...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 26
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 50
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 231
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 56
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 1 天前 ・ 34