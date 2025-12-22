天氣變冷、下樓梯膝蓋就痛 不是老化！醫示警：關節求救訊號

（示意圖／Pixabay）

近期天氣變得越來越冷，有些民眾蹲下、下樓梯或提重物都有關節疼痛感，對此，基因醫師張家銘指出，並非單純老化或「冷到」，天冷是痛感加劇因素，而那種痛主要是關節在分子層級感到壓力、發出的警訊。對此，張家銘也分享正確做法，「慢一點」和保暖都能有效減少關節壓力。

基因醫師張家銘近日在臉書粉絲專頁分享醫學新知，講述有不少民眾在天氣轉冷或突然用力時，常感覺關節瞬間劇痛，但這種狀況並非單純老化或「冷到」，而是關節在分子層級「感覺到壓力」，提前發出警訊；相關觀點也呼應2025年刊登於國際期刊《Life》的綜論研究，為關節退化與預防提供新的科學解釋。

張家銘說明，近來收到許多患者反映平時走路尚可，但從椅子站起來、下樓梯、提重物或蹲下再站起來的那一瞬間，關節特別痛；然而這種疼痛來得快、去得也快，不免讓人不安。他表示，事實上，關節並非被動零件，而是能感受並回應外在力量的活性組織。

研究中指出，當人體承重或突然改變姿勢時，關節內的軟骨細胞會透過「整合素—焦點黏著激酶」系統，將物理壓力轉換成細胞內訊號。這意味著關節並非等到嚴重損壞才疼痛，而是在感受到壓力過大時，就先啟動警報機制。

至於為何天冷時疼痛特別明顯，張家銘解釋，氣溫下降會讓原本因退化而流失蛋白聚醣的關節環境變得更「硬」，進而放大對硬度特別敏感的「Hippo YAP TAZ」路徑，使軟骨細胞更容易啟動分解基因、降低耐受度，因此一出力就超出負荷，引發瞬間疼痛。這並非心理作用，而是關節在分子層級變得脆弱。

此外，當壓力突然集中時，還會啟動發炎總開關「核因子κB（NF-κB）」，使發炎激素與分解酵素短時間內增加，解釋了為何「不是一直痛，而是出力那一下最痛」。

在生活調整上，張家銘建議民眾改變觀念，會痛的關節不是不能用，而是要避免突然、猛烈的出力。天冷時多暖身、動作放慢、下樓梯稍作停頓，並非老化，而是給關節細胞足夠的反應時間。保暖也不是心理安慰，穿護膝、注意下半身保溫、避免長時間吹冷氣，都有助於降低分子層級的壓力感受。

他也提醒，因怕痛而長期不動，反而會關閉有助修復的「PI3K–AKT–mTOR」路徑，讓關節只剩破壞、缺乏修補。相較之下，平地走路、水中運動或規律復健等溫和、持續、不突然的活動，能讓關節處於安全狀態，逐步降低發炎與疼痛。

張家銘最後強調，天冷或用力時會痛的關節不是在「鬧脾氣」，而是在傳遞壓力過大的訊息。只要在生活中少一點硬撐、多一點暖身與節奏，關節的分子命運其實可以被改寫，而預防往往就藏在那一下「慢一點」之中。

