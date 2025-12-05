【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】冬天因為白天日照減少，加上氣溫降低，可能容易令人感覺情緒低落，甚至有自傷意念形成，此即所謂的季節性憂鬱症。

天氣變冷、下雨天就情緒低落？陳柏安醫師：4招遠離冬季季節性情緒障礙症

1名33歲工程師於兩年前診斷憂鬱症，症狀原本控制良好，直到今年10月底，憂鬱情緒突然加劇，宵夜暴食、嗜睡、疲倦、作息混亂，甚至出現自傷意念，工作也難以維持。經問診得知，這名個案情緒一向很容易受天氣影響，「尤其只要天氣變冷、下雨天就特別容易情緒低落。」身心科醫師陳柏安說明，這並非一般憂鬱惡化，而是典型的「季節性情緒障礙」。

季節性情緒障礙症的成因

國際研究估計，季節性情緒障礙症的盛行率大約在0.5-3%之間，若是症狀較輕微的「亞憂鬱症」(subsyndromal depression)，甚至可以高達約15%。台灣目前雖然沒有明確盛行率的統計資料，但每到秋冬季節，身心科門診出現這類因天氣憂鬱的患者，會明顯增加。

陳柏安醫師分享，臨床上「季節性情緒障礙」屬於重度憂鬱症或雙極性情感疾患的一種情緒特徵，尤其在夏天轉換成秋冬，日照時間減少時最常發作。因光線減少，大腦下視丘調控受影響，造成褪黑激素、血清素、多巴胺等神經傳導物質失衡，進而影響情緒、容易嗜睡、倦怠等。

冬季季節性情緒障礙症的症狀

冬季發生的季節性情緒障礙症，典型表徵包含：

●情緒低落、興趣喪失

●食慾增加及嗜吃碳水化合物

●嗜睡

●注意力下降

●低自尊及自殺意念

冬季季節性情緒障礙症的高風險族群

陳柏安醫師提醒，「台灣秋冬濕冷、日照短，上班族、夜班工作者、久居室內者，較容易成為高風險族群。」

4招遠離冬季季節性情緒障礙症

該如何減少天氣造成的情緒影響？若覺得自己在季節變化時情緒特別不穩，陳柏安醫師建議可從以下方式著手：

1.補充維生素D

民眾普遍缺乏維生素D，會影響情緒調節與睡眠節奏。

2.增加自然光照射

早上起床就拉開窗簾，也建議增加戶外活動。

3.維持規律作息

維持規律作息，並改善生活習慣，固定睡眠時間，增加運動量有助穩定情緒。

4.增加室內光線

冬季日照短時，可以嘗試在天亮前比平時約半小時到一小時更早開燈，起床後立刻接受光線刺激，可減低季節性情緒障礙的影響。

季節性憂鬱可能是躁鬱症警訊

另外，陳柏安醫師提醒，臨床統計，約有12%-22%憂鬱症合併季節性情緒障礙者，最後被改診斷為躁鬱症。「儘管尚未出現典型的輕躁或躁狂發作症狀（如情緒高漲、睡眠需求減少、話量增加、衝動消費等），季節性變化也可能是躁鬱症的危險因子之一。」

陳柏安醫師強調，因為躁鬱症不易診斷，用藥和憂鬱症不同，其嚴重程度會隨著每次發作而惡化，治療也會越來越困難。民眾若發覺自己情緒有季節性轉換的特徵和臨床症狀，並且持續超過兩週，影響工作、家庭或人際功能等，建議和身心科醫師討論，及早確診，正確用藥以避免延誤治療。

