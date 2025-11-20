天氣變冷！ 狂被電還有火花 遇易燃溶劑恐引起火勢

物理老師利用靜電棒示範，累積到一定電荷時，就會產生小閃電現象。（圖／TVBS）

冬天到了，應該都有被電過的困擾，就是因為乾燥環境、衣服摩擦累積電荷，但靜電也有可能起火，物理老師分析，是因為電荷多，加上有「易燃溶劑」，就有可能導致火勢，像是在加油站就要特別注意，因此有設計"靜電消除區"可防範。

物理老師利用靜電棒示範，累積到一定電荷時，就會產生小閃電現象。（圖／TVBS）

冬天空氣乾燥，再加上衣物摩擦容易累積電荷，使人們經常感受到「劈哩啪啦」的觸電感。在實驗室中，靜電棒能夠清楚展示靜電產生的小閃電現象。高雄高工物理老師江淞承解釋，靜電現象在夏季幾乎感受不到，主要是因為冬季空氣較為乾燥。江淞承建議，如果希望減少家中靜電，應做好接地和濕度控制。

過去新北消防局分享國外案例，紡織廠員工身穿尼龍外套和膠底鞋，腳踏上金屬車板，瞬間閃起火花，一下子引燃棉絮，就是靜電造成。(圖／翻攝新北消防發爾麵FB)

靜電雖然看似小事，卻可能引發嚴重後果。過去新北消防局分享過國外案例，一名紡織廠員工身穿尼龍外套和膠底鞋，當腳踏上金屬車板時，瞬間產生火花引燃棉絮，造成火災。江淞承指出，這類事故發生的關鍵在於環境中存在易燃溶劑，如果這些溶劑未完全揮發且濃度夠高，即使是小火花也可能引燃。

專家建議如果希望減少家中靜電，應做好接地和濕度控制。（圖／TVBS）

工廠因存放大量易燃溶劑而增加靜電風險，加油站則因油氣濃度高而更為危險。為防範靜電引發火災，許多加油站特別設置「靜電消除區」供民眾接觸釋放電荷。有民眾表示會觸摸這些設施，以避免靜電引起火災。

台電提供防靜電的四步驟建議：在接觸金屬物前先摸牆壁導出電荷、增加室內空氣濕度、勤洗手，以及穿著棉質等天然織品衣物。天然織品的優點是即使燃燒也會碳化而不會持續燃燒，能有效降低潛在傷害。

