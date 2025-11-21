天氣變化大流感疫情好發 高雄衛生局籲幼兒儘速接種流感疫苗防重症」

近期天氣變化大，正是流感疫情好發時期，高雄衛生局籲幼兒儘速接種流感疫苗防重症」。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

近期氣溫變化大，針對流感併發重症的5歲以下幼兒高危險族群，高雄市衛生局提醒，幼兒園、托嬰／托育中心及學校等人口密集場域，學幼童接觸頻繁，易造成疾病傳播並增加群聚感染風險，且可能將疾病傳播給家中成員，尤其併發重症以肺炎為主，腦炎、橫貫性脊髓炎等多種神經系統併發症的機率也比成年人高，為有效降低併發重症及死亡風險，籲家長盡速讓家中幼兒接種流感疫苗。

衛生局表示，114年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起，已提供滿6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒父母等高風險對象接種，家中幼兒若已符合接種資格（出生滿6個月以上）但尚未接種疫苗者，家長應儘速攜帶前往合約院所接種，且因疫苗接種後約需2週的時間才能獲得足夠保護力，及早接種方得以在疫情流行期來臨前獲得完整保護力。

此外，衛生局也特別感謝饗賓餐旅事業股份有限公司及耐斯企業股份有限公司，熱心公益配合政府防疫，捐贈洗手乳以協助宣導手部衛生觀念，共同防範流感、COVID-19、腸病毒等其他常見傳染病。

衛生局再次提醒，近日天氣變化大，時值流感好發季節，勤洗手是預防疾病最有效的方法之一，提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節、有症狀請戴口罩速就醫、生病在家休息等防疫措施，衛生局再次感謝企業界的善行義舉，讓防疫工作更臻完善，共同守護市民健康。