天氣變化誘發氣喘 醫籲咳嗽超兩週應警覺

▲醫師說，最近有患者咳嗽逾月餘未改善，進一步檢查才知是氣喘(圖／醫院提供2025.10.31)

[NOWnews今日新聞] 天氣變化加上流感病毒肆虐，近來出現許多感冒就醫民眾，其中不少人咳嗽遲未痊癒，有人甚至一咳超過一個月，還出現「咻咻咻」的喘鳴聲。經醫師診斷，這類患者多非單純感冒，而是因環境病毒感染或氣候變化誘發氣喘，若未及早就醫，恐造成氣道長期發炎與損傷。

駐診於大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師廖培雅指出，近期門診中常見患者抱怨久咳不癒，雖曾在診所服用感冒藥長達一個月，症狀仍無明顯改善。患者多半自述最初有流鼻水、喉嚨痛或發燒等症狀，雖感冒部分痊癒，卻持續咳嗽難止。

廣告 廣告

廖培雅表示，醫師會進一步詢問患者是否有氣喘家族史或過敏體質，並安排肺功能及胸部X光檢查，以排除其他疾病。她指出，不少氣喘患者對自身病況並不自知，常誤以為只是感冒後遺症，症狀偶有緩解便未多加留意。

她說，氣喘與感冒症狀相似，易被混淆。氣喘屬慢性發炎性疾病，常見反覆咳嗽、胸悶及喘鳴，尤其在夜間、清晨、運動後、季節變換或接觸過敏原時更為明顯，並可能伴隨鼻癢、打噴嚏、皮膚癢等過敏反應。相較之下，感冒多由病毒感染引起，症狀通常兩至四週可自行痊癒。

「多數人以為咳嗽只是小感冒，不會想到是氣喘。」廖培雅提醒，若咳嗽超過兩週仍未改善，甚至超過兩個月，應警覺是否為氣喘或其他慢性疾病所致。她特別指出，以乾咳為主的氣喘患者往往沒有明顯胸悶或呼吸困難，因此容易忽略病情。若長期未治療，恐因氣道反覆發炎造成永久性損傷，導致肺功能下降。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中購物節爆烏龍 宣傳海報錯誤百出

文山焚化廠BOT案 議員質疑評委涉關聯企業

豬瘟襲台中 議員批市府防疫失能、只忙購物節