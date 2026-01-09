天氣超冷！老婦捷運站徘徊「不知回家方向」 警急協助

在員警暖心照料與積極協尋下，最終順利聯繫上家屬，助老婦人平安返家。（圖／東森新聞）





近日低溫來襲，台北市街頭寒氣逼人。一名年邁老婦人日前被發現獨自在捷運忠孝新生站內徘徊，神情茫然。捷運警察發現後主動上前關切，雖然婦人無法清楚表達身分及返家方向，但在員警暖心照料與積極協尋下，最終順利聯繫上家屬，助其平安返家。



事發當時，員警巡邏時發現該名婦人在站內漫無目的地走動，眼神空洞，研判疑似患有失智症狀。員警隨即上前詢問，但婦人面對提問支支吾吾，無法回答自己的姓名或住處。見婦人行動有些遲緩，員警立刻伸出援手攙扶，一邊輕聲安撫著「阿姨，我扶妳」、「沒關係慢慢來，我們慢慢走」，展現十足耐心，一路護送婦人移動。

考量外頭氣溫驟降，員警不忍婦人繼續受凍，決定先將她帶回派出所安置保暖，一邊安撫其焦躁情緒，一邊透過警政系統比對查證身分。在警方鍥而不捨的努力下，終於聯繫上婦人家屬。



家屬接獲通知後急忙趕赴警局，見到老婦人安然無恙，激動之情溢於言表，頻頻向員警鞠躬道謝，感謝警方在寒冬中伸出援手，避免憾事發生。



警方也藉此呼籲，近日氣溫偏低，民眾家中若有高齡長者或患有失智傾向的親屬，應多加留意其行蹤；建議可讓長者配戴記載聯絡方式的手鍊，或在衣物明顯處縫上聯絡資訊，以便長者不慎走失時，警方或熱心民眾能在第一時間協助其安全返家，讓家人更安心。

