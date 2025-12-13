天氣轉乾冷 入夜後進一步降溫

中央氣象署指出，今天(14日)受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷。清晨各地低溫約攝氏14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度；入夜後溫度進一步下降，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，請多添加衣物，務必注意保暖。天氣方面，水氣減少轉為乾冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中大台北地區及北部山區清晨至上午仍有些零星短暫雨，之後轉為多雲。

離島天氣方面：澎湖晴時多雲，17至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖晴時多雲，12至14度。

風力方面，東北風明顯偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海及空曠地區，以及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海風浪偏大；此外，基隆北海岸、東半部沿海 (含綠島、蘭嶼) 及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

另外，今天上半天中部以北及宜花地區約3500公尺或以上高山有結冰或零星降雪的機會，請留意山路濕滑，注意行車與登山安全。(編輯：宋皖媛)