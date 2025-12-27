天氣轉冷別只顧保暖 冬季生活細節影響全身健康

民眾在冬季除了留意心血管疾病風險外，也開始出現皮膚乾燥、搔癢、脫屑等不適情形。圖：AI生成

隨著冷氣團一波波南下，氣溫驟降，不少民眾在冬季除了留意心血管疾病風險外，也開始出現皮膚乾燥、搔癢、脫屑等不適情形。由於低溫加上空氣乾燥，人體血管收縮、皮膚水分流失速度加快，若生活習慣未適度調整，容易讓身體與皮膚同時承受負擔。

冬季生活中，保暖與保濕同樣重要。日常應注意室內外溫差，外出時適度添加衣物，避免忽冷忽熱；洗澡水溫不宜過高，時間不宜過久，以免破壞皮膚表層油脂。洗後可趁皮膚仍微濕時塗抹乳液或乳霜，幫助鎖住水分。居家環境若過於乾燥，可使用加濕器或擺放水盆，降低皮膚乾癢發生機率。

飲食與作息也是冬季保養關鍵。建議多補充水分，並攝取富含維生素、優質蛋白質與健康油脂的食物，幫助身體維持正常代謝與皮膚屏障功能。同時避免長時間熬夜、久坐不動，透過規律作息與適度活動促進血液循環，讓身體在寒冷季節中維持穩定狀態，減少不適上身。

