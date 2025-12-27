天氣轉冷就想喝湯 白蘿蔔排骨湯成餐桌首選

隨著冷氣團接連報到，氣溫明顯下降，不少民眾回到家後，總想來一碗熱湯暖暖身子。冬季飲食講求溫潤、好消化，一鍋食材單純、湯頭清甜的家常湯品，往往成為餐桌上的首選，其中「白蘿蔔排骨湯」因作法簡單、接受度高，成為許多家庭冬天必煮的料理之一。

白蘿蔔口感清甜，長時間燉煮後能釋放自然甜味，搭配排骨熬出的湯頭清爽不油膩。烹煮時，可先將排骨汆燙去血水，再與切塊的白蘿蔔一同放入鍋中，加入適量清水、薑片及少量米酒，以小火慢燉約40至60分鐘，最後僅需少量鹽巴調味，就能完成一鍋暖心又暖胃的湯品。

在寒冷的冬天，適度喝熱湯不僅能提升用餐的滿足感，也讓身體從內而外感到放鬆。白蘿蔔排骨湯風味溫和，無論是家庭聚餐或日常晚餐都相當合適，簡單的一鍋湯，為冬日餐桌增添溫度，也陪伴家人度過寒冷時節。

【看原文連結】





