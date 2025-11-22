天氣轉冷怕水豚受凍 農場擺出保溫設備抗寒

可愛的水豚。（圖／東森新聞）





雖然今天是24節氣中的小雪，但是全台天氣都相當穩定，甚至還明顯回溫。不過下周開始又有新一波冷空氣報到，因此許多民眾把握周末假日出門走走，像是新竹的農場裡種滿了落羽松，遊客本來想來拍美照，但是因為今年冷得比較晚，落羽松還沒完全轉紅，但幸好可愛的水豚君寶寶們還是可愛到融化民眾的心。

民眾眼尖發現，水豚群裡有好幾隻水豚寶寶靠在媽媽身邊喝奶，表情超級享受。不過天氣逐漸轉冷，馬上又有新一波冷空氣報到，農場趕緊擺出保溫設備，讓他們照照燈，千萬不能冷到。

水豚解說員Cityj：「他們10月底出生的，現在差不多3個禮拜大，他們原產地是在南美洲那邊，南美洲的天氣大部分是像我們台灣夏天一樣濕熱的，那台灣冬天可能不適合他們生存，但是我們有給他們保溫設備，讓他們能有保暖的動作。」

然而進入11月下旬，馬上也準備迎來落羽松的季節，往年11月底開始一直到隔年1月，落羽松就會轉紅，形成絕美的冬日景色，不過游客到了現場，卻發現想像中的美景還沒登場。

民眾：「第一次來風景也很漂亮，現在還沒完全紅。」

水生植物解說員Jason：「天氣比較持續性的冷，就會開始慢慢的轉紅，轉紅之後就會開始慢慢的落葉，落葉跟羽毛一樣，所以叫落羽松。」

雖然落羽松還沒完全轉紅，但已經讓不少遊客相當期待，計畫過段時間再次造訪，可以狂拍美照。

