天氣轉冷狗狗活動量下降？看懂「生理規律」的調整：讓牠們保持活力這樣做！

火報記者 張舜傑／報導

隨著氣溫逐漸下降，不少飼主會發現家中的狗狗變得安靜，散步意願下降，甚至整天躺在溫暖的角落不想動。這種行為變化其實是狗狗生理與心理對季節變化的自然調整。

生理規律影響活動量

寒冷天氣會讓狗狗的新陳代謝速度略微下降，身體會自然減少不必要的能量消耗，以維持核心體溫。對於短毛或年長狗狗，寒冷更容易影響關節舒適度，牠們可能因此減少跳躍、奔跑等活動。這種活動量下降，是身體在保護自身機能、維持能量平衡的自然反應，並不表示健康出現問題。

寒冷影響心理動機，使狗狗不愛戶外活動，更傾向室內安全舒適環境。圖:istockphoto

氣溫與舒適感影響心理動機

除了生理因素，低溫環境也會影響狗狗的心理動機。寒冷或濕冷的地面會降低散步與戶外活動的吸引力，使牠更傾向待在溫暖、熟悉的室內空間。這種心理與生理互動，使狗狗在寒冷天氣中自然減少活動，保持能量與舒適感。

保持活力的策略

即便天氣寒冷，也可以透過簡單方法維持狗狗的運動量。室內短距離追逐、益智玩具互動、拉扯遊戲或在家中設置安全的小型跳躍障礙，都能刺激身體活動，消耗精力。同時，散步時間可分段進行，避免長時間暴露在寒冷中，並適度保暖，讓狗狗在安全舒適環境下活動。

觀察個體差異，調整運動節奏

不同品種、年齡與健康狀況的狗狗，對寒冷的耐受度不同。飼主應觀察毛孩的精神狀態、肌肉與關節反應，適度調整運動量，避免因過度活動造成身體負擔。短時間、多次進行的活動方式，通常比長時間外出更符合狗狗冬季生理規律。

飼主可透過室內互動、分段散步與保暖措施，維持狗狗活力與健康。圖:istockphoto

狗狗在天氣轉冷時活動量下降，其實是身體與心理的自然調整。理解牠們的生理規律與心理需求，透過室內活動、分段散步與保暖措施，飼主就能在寒冷季節維持毛孩活力與健康，讓牠安全舒適地度過冬季。