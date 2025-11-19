天氣轉涼帶動鍋物生意！ 台南麻油雞店內用免費加湯

台南市 / 綜合報導

天氣轉涼，南部熱補鍋物的買氣也跟著成長，台南一間藥膳麻油雞店才剛營業，就湧入排隊進補人潮，因為只要內用就能免費無限加湯，而在高雄的連鎖迷你鍋店店長也透露，到了冬季，麻油、蒜頭鍋物品項銷量也很好，來客數比平常多了5、6成，另外嘉義的紅蟳薑母鴨店，這幾天生意持續成長，業者加緊備料來滿足饕客。

天氣冷颼颼，來一碗麻油雞湯，暖心又暖胃，台南這間藥膳麻油雞店才剛營業，就有排隊人潮，店內更是一位難求，因為內用就免費加湯800次，招牌藥膳麻油雞湯，隨時大火滾滾，等候客人到來，加湯的湯頭一樣很美味，業者說天氣變冷，備的料也比較多。

民眾說：「湯就是滿好喝就是連小朋友都可以接受，所以想說冬天天氣冷讓小朋友先溫補一下，重喝湯的可以喝比較多。」業者陳至武說：「藥材部分有10種，熬多久，大概要4到5小時。」

轉往高雄連鎖迷你鍋物店，這碗鳳梨苦瓜雞湯端上桌，熱騰騰，香噴噴香氣四溢，整間店瞬間瀰漫雞湯香味，迷你鍋陳姓店長說：「熱湯進補，就是一些養生的湯品，天氣冷生意就會比較好。」熱湯進補養生湯品，加上家常菜，天氣冷生意就會比較好，高雄偏熱冷的話時間很短，成長還是有限，除了鳳梨苦瓜雞，客人常點的還有麻油雞、豬肚機以及香菇苦瓜雞湯，業者說，冬天的來客數比平常成長了5到6成，麻油、蒜頭、鍋品類銷量都很好。

民眾說：「冬天就是要吃這個薑母鴨。」另外，嘉義薑母鴨店生意同樣強強滾，業者加緊備料，美味飄香的薑母鴨，湯頭溫潤順口，喝下去，全身都暖起來，民眾陳先生說：「除了薑母鴨還有加一些紅蟳，更加溫補。」天氣轉涼，熱補鍋物成了民眾首選，店家的招牌美食，讓饕客滿足味蕾。

