天氣轉涼病毒蠢動！ 醫示警「B流病例增加」：燒得更高、明顯酸痛

醫師指出，B型流感主要症狀為發燒、酸痛、腸胃道症狀，與一般腸胃炎比起來「燒的比較高、明顯酸痛」。（示意圖／photoAC）

近期天氣轉涼，病毒活躍度上升，流感也進入高峰期，桃園弘育耳鼻喉科診所就分享，一名高中生日前高燒至39度、嘔吐且臉色蒼白，確診為B型流感，藉此提醒民眾除了A型流感外，B型流感感染率明顯上升，如發現高燒、明顯肌肉酸痛等症狀，應盡早就醫確認，以免延誤治療。

弘育耳鼻喉科診所昨（8）日在臉書粉專發文表示，當天有位高中生就診，症狀為高燒39度、嘔吐，且患者臉色蒼白、相當不適，合併有肌肉酸痛症狀，由於一般腸胃炎較少有高燒情形，醫師立即執行流感快篩，結果驗出是B型流感，後續給予克流感藥物治療。

醫師說到，隨著天氣明顯轉涼，上呼吸道感染案例增加許多，也有很多患者出現鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀，而近幾週除了A型流感外，診所也驗出不少B型流感陽性，主要症狀為發燒、酸痛、腸胃道症狀，且與一般腸胃炎比起來「燒的比較高、明顯酸痛」。

醫師提醒，如有以上症狀，建議即早就醫，需要時由醫師進行流感快篩，即早治療，以降低流感重症機率。

疾管署2日曾發出新聞稿指出，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

疾管署建議，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒民眾儘速接種。

