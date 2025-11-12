天氣轉涼 中市衛生局籲公費對象儘速接種流感疫苗

近期東北季風南下，早晚溫差大，正值流感等上呼吸道疾病好發季節，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，台中市第45週門急診就診人次則為14,334人次，高於去年同期的13,268人次，台中市政府衛生局提醒市民朋友自主戴口罩，落實勤洗手及咳嗽禮節，生病時應在家休息，避免出入公共場所，以降低病毒傳播風險，維護自己及家人健康。

衛生局長曾梓展表示，衛生局於11月3日接獲醫院通報1例1歲男童疑似流感併發重症，並經中央實驗室檢驗於11月4日確診為流感併發重症確定個案。

廣告 廣告

近期氣溫驟降、早晚溫差明顯，提醒市民朋友保持良好衛生習慣，包括正確洗手五步驟與五時機、打噴嚏時以面紙或衣袖遮口鼻等，並鼓勵符合公費疫苗接種資格的市民可運用台中市疫苗預約平台預約接種(https://gov.tw/hhv) 或查詢非平台預約方式洽合約院所預約( https://gov.tw/giV )儘速接種，以減少感染後重症或死亡風險，提升自身保護力，也保護家人。另疾管署自10月1日至11月15日擴大公費流感抗病毒藥劑使用，台中市共有644家合約院所，藥劑儲備量充足，民眾出現不適症狀應儘速戴口罩就醫並依醫囑治療。

衛生局表示，近期氣候溫差大，且適逢年底各項活動及聚會場合增加，呼籲流感高風險對象包含幼兒、65歲以上長輩、高風險慢性病史等民眾參與聚會或有出國旅遊規劃時，請盡速完成公費流感疫苗接種；市民朋友，進入醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或前往人潮聚集的室內場所時，應自主戴口罩，並落實勤洗手及咳嗽禮節；若身體不適，應在家休息不上班、不上課，以維護自身健康。