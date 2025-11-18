天氣轉涼 遊民裝備也升級

遊民有房有車，晚上睡覺還有床和蚊帳，台南市的街友升級了。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

天氣漸冷，路邊的遊民裝備也升級了，有的還配備床和蚊帳，既防蚊又可扺擋一絲寒意。街友很多因家庭因素，有家不願歸。長期在街頭流浪，已被街道體制化了，所以無法去收容所過團體生活，寧可在街上餐風宿露，有一餐沒一餐的繼續漂泊，每次寒流一來，他們的安全總令人擔心。

台南市街友知多少？根據社會局統計，列管的有二百八十三人，比去、前年多了一成；其中在外面「遊蕩」的約一百五十人。

台南街友有一個有趣的現象，他們各有地盤，各有老大，以台南市為例，目前大概分成南二中前地下道、公園、火車站和國賓大樓四樓「漂泊中斷站」共四處，其實，現在街友的福利不錯，社會善心人士多，長期供餐不中斷；社會局規劃兩處重建家園生活中心，提供三十床庇護這些無家可歸或有家不歸的流浪漢，目前也尚未住滿，只是不見得每位街友都願意接受安置，所以只好在市區亂竄。

有民眾在南美里活動中心前看到配備豪華的街友，直嘆：街友進階了，有車又有房；車是腳踏車，晚上睡覺還有床和蚊帳，非常舒適。但總是因睡在活動中心正前方，有礙觀瞻，但社會局也只能勸離，無從處罰。