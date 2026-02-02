天氣過山車！今探12度明轉晴 這天起「鋒面+冷氣團」夾殺 醫示警：降1度心梗增2%

今日北台最低溫下探12度，明起回溫轉晴，6日起「鋒面+冷氣團」接力報到，屆時天氣將再轉「濕冷」。圖／劉耀勻攝

受大陸冷氣團影響，今日北台灣氣溫下降，平地最低溫下探12度，明日起短暫回溫轉晴。但氣象局提醒，6日起受鋒面與新冷氣團影響，全台將再度轉濕冷，日夜溫差大，部分縣市低於10度。醫師也警告「溫差比低溫更致命！降溫1度心梗風險增2%」。

「今晚至明晨」最冷 明起回溫轉晴

氣象專家林得恩在臉書社團「林老師氣象站」表示，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，今日台灣各地早晚仍然寒冷，中部以北、基隆及宜蘭地區最低溫在攝氏13至15度之間，南部及花東地區最低溫也只有攝氏15至17度，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些。迎風面的北部、基隆及宜蘭地區就算白天高溫也只有攝氏16至17度，整天都是偏涼偏冷的；這波最冷時段則會落在今晚至明晨。

廣告 廣告

自明日白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫也有稍稍回升；只剩台灣東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其它地區則轉為多雲到晴天氣。

林得恩指出，這波最冷時段則會落在今晚至明晨。圖／取自臉書社團「林老師氣象站」

本週天氣三部曲：先濕冷、後回暖、再轉冷

今日受冷氣團影響，水氣較多，北部、宜蘭及基隆北海岸、大台北山區容易出現短暫雨；桃園以北、花東地區及恆春半島、中部山區也有局部短暫雨；新竹以南地區雨勢較少，白天逐漸轉多雲。中部以北及宜蘭低溫約14至15度，金馬約10至11度，南部及花東約15至17度；白天北部、宜花及金馬氣溫仍低於20度，偏冷感明顯。

3日清晨冷氣團仍影響各地，但白天逐漸減弱，天氣放晴。北部及中部低溫約13至16度，金馬約10至12度；白天氣溫回升，北台灣高溫仍在18至20度左右。降雨範圍減少，僅東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其餘地區以多雲到晴為主。4日至6日各地大多多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶爾飄雨；白天舒適溫暖，早晚仍有涼意，中南部日夜溫差較大，民眾外出注意增減衣物。

6日晚至7日受鋒面與大陸冷氣團南下影響，北部及東半部將轉為短暫雨天氣；7日中部以北及東北部明顯轉冷，其餘地區早晚亦偏涼。民眾需留意天氣轉變及防寒措施。到了8日全台天氣趨穩，多數地區多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶爾飄雨；北部、宜花及金馬整天偏冷，其他地區早晚仍涼。

冷氣團影響期間，沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動請特別留意。5日、6日清晨，中南部地區可能出現局部霧或低雲，能見度降低，行車安全需注意。今日白天，海拔3000公尺以上高山仍有降雪機率，登山活動需做好防寒準備。

本週天氣三部曲：先濕冷、後回暖、再轉冷。圖／中央氣象署

蒼藍鴿示警：溫差比低溫更致命！降1度心梗增2%

此外，網紅醫師「蒼藍鴿」引述《英國醫學期刊》研究指出，氣溫每下降1度，心肌梗塞風險便增加約2%；以台灣常見的10度劇烈溫差為例，風險恐瞬間飆升逾20%。

他解釋，真正的殺手並非單純的「冷」，而是「劇烈溫差」，當氣溫驟降導致血壓飆高，強大血流可能沖破血管壁堆積的脂肪斑塊，引發凝血反應形成血栓，進而導致腦中風或心肌梗塞。

蒼藍鴿呼籲，高血壓、高血脂及糖尿病等「三高」危險族群，務必嚴格控制數值並維持血管健康，才能避免溫差帶來的致命危機。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

大掃除有「黃金時辰」！要由內往外掃 9樣窮氣物不丟恐破財 1轉運妙招快學

兆元宴傍晚開席 黃仁勳再度號召台灣科技天團固樁