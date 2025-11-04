天氣震盪太猛逼出「高溫假」！氣象法最新進度曝…勞團喊：低溫假+1

生活中心／曾郁雅報導



台灣天氣變化劇烈，近年高溫假、低溫假討論逐漸受到重視，就有消息傳出立法院交通委員會昨（3日）針對《氣象法》修正提案提出討論，交通部預計11月可對外公告2個月，修法將確定把「高溫」納入災害性天氣，會隨高溫狀況特報方式發布「黃紅橙」不同燈號，提供給各單位參考、用以評估是否於高溫天氣「暫時休息」，對此就有勞團建議「低溫假」也要一起列入討論評估。





天氣猛烈震盪逼出「高溫假」！《氣象法》最新進度曝光…勞團喊：低溫假也一併討論

「高溫資訊」改為「高溫特報」修法有譜，立委希望透過制定標準讓明年勞工在外出勤有所依據。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告

全球暖化導致氣溫變化越來越劇烈，就有立委在立法院質詢期間，提及高溫假近年常被提出來討論，目前氣象署也有修法意願，但相關法條還沒有定案，希望針對相關法規討論，尤其針對氣象署定義「高溫是幾度」、「高溫假的標準溫度」，可盡快訂出標準，讓戶外工作的勞工有依據，等到明年夏季來臨就可以警示，也期望透過修法讓未來氣象署發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，相關單位才能依據標準制定「高溫假」或做出勤調整。

天氣猛烈震盪逼出「高溫假」！《氣象法》最新進度曝光…勞團喊：低溫假也一併討論

交通部透露高溫假未來可能不會比照颱風假「全面停班停課」，而是按照度同地段、區域實施彈性休假。（圖／民視新聞資料照）

交通部常務次長林國顯則回應，高溫假未來不一定會比照颱風假「全面停班停課」，可能會按照不同地段、區域實施彈性休假，修法後各部會將有明確法源依據，各單位可據此進行評估，目前交通部預計將修正草案在11月預告、2個月後會報交通部審議，根據《聯合新聞網》報導，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋則回應，除了高溫帶來的熱危害，接下來「寒流帶」來的衝擊可能更大，故建議《氣象法》應將「低溫假」等一併列入討論，進行全面與通盤考量。

原文出處：天氣震盪太猛逼出「高溫假」！氣象最新修法進度曝光…勞團喊：低溫假也一併討論

更多民視新聞報導

內湖37.6度還沒完！專家點「3地區」再飆2天熱炸：體感恐破40

颱風一路活躍到月底！粉專亮海溫圖「整片紅爆到紫」點1區域警告了

台南空中突炸「白龍魔舞」有異相？專家解答了…網嚇：誰在渡劫

