天氣》三地濕冷局部大雨！入夜急凍冰番薯 中部以北剩12度

由於水氣增多、東北季風影響，明（12）日北部、東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有局部大雨，北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，其他地區低溫為16至19度，局部有輻射冷卻影響更低溫。氣象署表示，下周日、下周一（14日、15日）大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，低溫下探12度，南部、台東早晚亦偏冷，低溫下探15至17度。

氣象署指出，明天北部、東半部有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯、持續，有局部大雨，其他地區晴到多雲、可見陽光；溫度方面，北部及宜蘭、花蓮低溫為18、19度，高溫21至24度，其他地區低溫為16至19度，局部受輻射冷卻影響，溫度更低，白天高溫可達26至28度，感受溫暖舒適。

氣象署說明，周六（13日）新竹以北、東半部地區、恆春半島及苗栗山區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨持續、明顯，有局部大雨，其他地區多雲到晴；白天北台灣天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫明顯下降。

下周日、下周一逐漸轉乾，下周日上半天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島及中部以北山區有零星降雨，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；下周二（16日）大陸冷氣團減弱，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天起各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。

下周三（17日）東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，迎風面高溫略降；下周四（18日）東北季風稍減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

