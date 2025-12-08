天氣》上半天大雨轟北台灣！周末冷空氣南下 低溫逼近10度

明（9）日東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多。粉專「天氣風險」表示，下周日溫度明顯轉冷，北台灣白天高溫可能不到20度，周日晚間到下周一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10-13度間。

明天氣與今天類似，東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，而對於其他地區天氣影響較小，仍可見陽光、為晴到多雲；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，而其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。

氣象署預報，周三（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周四（11日）東北季風稍增強，周五（12日）東北季風影響，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨較明顯些，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。

周六東北季風增強，冷空氣逐漸南下，北台灣天氣稍轉涼；迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周日、下周一（14、15日）冷空氣影響，水氣減少，各地天氣明顯轉涼；各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨機率。

臉書粉專「天氣風險」發文表示，下周日溫度明顯轉冷，北台灣白天高溫可能不到20度，周日晚間到下周一清晨溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10-13度間，輻射冷卻較明顯的地方可能更低一點，南部、花東空曠地區低溫也有機會降到13-15度，同樣比較偏冷。

