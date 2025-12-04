天氣》下周強冷空氣襲 專家示警：低溫下探10度

今天受東北季風影響，天氣仍偏冷，北部、東半部有零星降雨機率；明（5日）氣溫稍微回升，周末（6、7日）除了基隆北海岸、東半部有局部降雨外，各地大致穩定。氣象專家表示，下周一（8日）東北季風增強，北部、東半部濕冷；下周二至周五（9至12日）晴到多雲，不過下周六（13日）又有一波東北季風南下，冷空氣強度較強，低溫下探10度。

天氣風險公司分析師薛皓天今在臉書粉專發文指出，今受東北季風影響，中高層持續有槽線通過，底層受乾冷空氣影響，清晨至上午偏涼冷，北部、東半部有局部偶零星雨；明天氣型態與今天類似，基隆北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨機率，各地高溫略回升，整體感受仍偏涼，尤其夜間及清晨氣溫較低。

薛皓天表示，周末各地天氣大致穩定，僅基隆北海岸及東半部有降雨機率；氣溫逐步回升，北部白天高溫約23至26度，中南部25至28度，各地夜晚、清晨氣溫仍偏低。

下周一將再變天，薛皓天表示，隨著東北季風南下，北部及東半部轉濕冷；下周二迎風面維持多雲時陰、有短暫陣雨，其他地區晴到多雲；下周三至周五白天高溫約25至30度。

薛皓天指出，下周六東北季風再次增強南下，且有微弱鋒面快速空過，中部以北及東半部轉陰有短暫陣雨，氣溫明顯下降；薛皓天提醒，這波冷空氣強度較強，氣溫明顯下降，平地低溫約15至17度，空曠地區及近山區有機會下探10至13度。

