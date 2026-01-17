天氣》下周急降溫「連5天又濕又凍」！明高溫飆28度

明天（18日）基隆北海岸、北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。氣象署指出，下周二（20日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，北部部分地區及宜蘭有局部大雨發生的機率，並一路持續到下周五（23日），下周六（24日）冷空氣減弱，但早晚天氣仍偏冷，多地仍有局部短暫雨。

明基隆北海岸、北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到26至28度，各地早晚低溫約17至20度，早晚感受仍較涼。

氣象署預報，下周一（19日）東北季風增強，溫度下降尚不明顯，僅北台灣高溫降1~2度，迎風面地區水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（21日）到下周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；下周三基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四、下周五基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗、中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

