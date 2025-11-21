天氣》下周東北季風又增強！雨彈轟北台灣 把握周末短暫回溫

明天（22日）環境仍吹東北季風，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，白天溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨。氣象署表示，周六、下周日（22日、23日）各地氣溫逐漸回升，下周一（24日）東北季風增強，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。

明天各地早晚低溫約16至19度，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適；降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲。

氣象署預報，周六、下周日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

下周二（25日）到下周四（27日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；下周三、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

