天氣》下周一傍晚起降溫！低溫下探14度 2地區濕答答
明（23）日東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會更低一些；降雨方面僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。氣象署表示，下周一（24日）傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，下周二（25日）到下周五（28日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，台灣各地低溫下探14度
明清晨各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。
氣象署預報，下周一白天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區降雨機率稍增，有局部短暫雨，花東部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨。
下周二到下周五東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三（26日）到下周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測，台灣各地及澎湖、金門、馬祖14~20度。
下周六（29日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。30日各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨。
